© Tom Hoffmann

De Gilles Mores an den Tom Hoffmann hunn d'Lëtzebuerger Faarwe bei den Häre vertrueden. 20 Spiller waren um Start, an hei huet et gegëllt sech ënnert déi bescht 8 ze spillen. De Gilles Mores, dee schonn déi ganz Woch iwwer eng super Leeschtung ofliwwert, konnt dës Form ob sengen Heembunne bestätegen. Mat 905 Holz konnt hie sech souverän fir Halleffinale qualifizéieren! Leider ass et fir den Tom Hoffmann net esou gutt gelaf. Hien huet de Sprong mat 824 Holz (845 Holz hätt missen iwwerspillt ginn) net ënnert déi bescht 8 gepackt.



© Tom Hoffmann

Am Dammen Eenzel waren 8 Spillerinnen ageschriwwenen a soumat hat Mandy Parracho d’Aufgab sech ënnert déi bescht 4 ze spillen, fir den Ticket fir d'Finale léisen ze kënnen. An engem spannende Block huet d'Mandy Parracho d'Nerve behalen, sech 834 Holz erspillt a konnt sech esou fir Finale qualifizéieren, déi e Samschde gespillt gëtt. Déi 2. Lëtzebuergerin, d'Martine Keller huet mat 744 Holz de Sprong an d'Finale net gepackt.

Den Team-Doppel Mixed stoung och nach um Programm, mee och hei konnt keng Lëtzebuerger Koppel sech fir d'Finale qualifizéieren. D'Marie-Josée Blasen an de Chris Fuchs (760 Holz), souwéi d'Doris Melo an de Christopher Zels (799 Holz) hunn de Sprong an d’Halleffinale net gepackt.

Ofgrond gouf den Dag mam Hären-Sprint wou onglécklecherweis kee vun den 3 Lëtzebuerger Starter (Kevin Everard, Chris Fuchs a Christopher Zels) de Sprong bis an d'Finale gepackt huet.