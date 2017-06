© Val Wagner

Football Lëtzebuerg-Holland / Rep. Jeff Kettenmeyer



D'FLF-Formatioun huet näischt ze verléieren, dat géint e Géigner deen zolitt ënner Drock steet an onbedéngt 3 Punkte brauch. D'Lëtzebuerger reese mat Confiance an Holland.

Nom 2:1 am Testlännermatch géint Albanien ass d'Stëmmung bei de Roude Léiwen an de leschten Deeg richteg gutt.

D'Albaner waren ëmmerhinn d'lescht Joer op der Europameeschterschaft a Frankräich mat dobäi a wollte mat Sécherheet net am Stade Josy Barthel verléieren.

Deemno war een an de leschten Deeg bei der FLF-Formatioun deck zefridden, och wa logescherweis de Nationaltrainer Luc Holtz d'Victoire net alt ze héich wollt hänken an direkt op d'Euphoriebrems gedréckt huet en Vue vum Match an Holland. E Freideg wäert de Kontext nämlech e ganz anere Sinn. Bei 50.000 Leit am Stadion an enger hollännescher Equipe, déi mam neien Trainer wäert Drock maachen, dierft et fir déi jonk Lëtzebuerger e schwéiere Match ginn.

Nieft engem Grupp vun Lëtzebuerger Supporter déi och auswäerts ëmmer fir Stëmmung suergen, ginn d'Rout Léiwen des Kéier och nach vun enger Partie méi Leit ënnerstëtzt.

D'FLF huet fir de Match an Holland all Veräin aus dem Land mat 2 Vertrieder invitéiert. E Freideg de Mëtteg maache sech 4 Busser mat am Ganzen 175 Delegéierte vun de verschiddene Veräin op de Wee an Holland, zu Rotterdam gëtt dann de Match am Stadion gekuckt an da geet et an der Nuecht nees zeréck op Lëtzebuerg, sou den Erny Decker vun der Federatioun.

Lëtzebuerg spillt e Freideg den Owend 20.45 Auer zu Rotterdam géint Holland an de Match gëtt op der Tëlee, um Radio an och op RTL.lu Live iwwerdroen.