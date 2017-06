© Tom Hoffmann

Béid Spiller konnten hir staark Konkurrenz distanzéieren an hu sech mat 879 Holz fir d'Halleffinale qualifizéiert, déi en Donneschden ausgedroe gëtt. D’Formatioun Kevin Everard a Patrick Molitor huet de Sprong mat 776 Holz net ënnert déi bescht 4 gepackt.

Am Tandem Häre war d’Halleffinale kaum un Spannung ze toppen. Hei huet et gegëllt sech ënnert déi 4 bescht ze spillen, fir sech fir d'Finale ze qualifizéieren. De Chris Fuchs an de Patrick Molitor hate mat 650 Holz keng Chance op eng Plaz an der Finale.

Och hei war den Tom Hoffmann mam Kevin Everard am Asaz, déi sech jo bekanntlech am Virlaf déi 4. Plaz erspillt hunn an esou theoretesch eng gutt Chance op d'Finale haten. No engem gudde Start an engem zéien Duerchgang, wou och en bësse Gléck gefeelt huet, waren déi lescht Klatzen un Dramatik kaum ze toppen. 4 9ter ware mat deene leschte 4 Werf gefrot an et goufen 9-9-9-wackel 8 ... an esou huet nëmmen 1 Holz gefeelt fir sech fir d'Finale ze qualifizéieren.