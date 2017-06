Sport: Am meeschte gelies

© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

De Nationaltrainer Luc Holtz huet d'Gefill wéi wa seng Equipe déi positiv Dynamik vun der Victoire géint Albanien mat an Holland geholl huet.



De Wiessel vun der Freed, no der Victoire géint Albanien, bei de Fokus op de Match e Freideg den Owend ass der Equipe gelongen. De Luc Holtz empfënnt seng Equipe als ganz motivéiert a gesäit vill Freed während den Traingsseancen. Zu dësem Moment vun der Saison sinn d'Spiller gäre scho mol am Vakanzemodus, dat huet de Nationaltrainer bis ewell bei senge Spiller net gemierkt.