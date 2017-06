© Tom Hoffmann

Den aktuelle Lëtzebuerger Landesmeeschter, Gilles Mores, dee soss am Trikot vum KF Oberthal spillt, konnt sech an enger spannender Halleffinale mat 917 Holz fir Finale am Eenzel qualifizéieren. Mat dobäi ass de Bernardo Immendorf aus Brasilien, de Kai Knobel an den aktuelle Weltmeeschter André Laukmann. Béid leschtgenannte Spiller kommen aus Däitschland. Dës Weltmeeschterschaft steet jo bekanntlech och am Zeeche fir de gudden Zweck. Pro 9ter, dee bei dëser Weltmeeschterschaft gespillt gëtt, komme 5 Cent an d'Keess a ginn no de Wettkämpf un eng Associatioun fir Kriibskrank Kanner gespent. Eleng an deem Duerchgang goufen 315 (!!!) 9ter gezielt vun am ganze 480 Wërf!

Ze erwäne bleift, dass de Gilles Mores de Sprong an alle 4 Disziplinnen (Eenzel, Equipe, Tandem Mixte an Team Doppel) wou en ugetrueden ass, de Sprong bis an d’Finale gepackt huet. De Spiller vum KF Oberthal spillt eng ganz staark Weltmeeschterschaft mat der Hoffnung, dass hien deem Ganzen elo an de Finallen d’Kroun kann opsëtzen.



Am fréien Owend goung et weider mat der Halleffinale am Team Doppel vun den Hären, wou sech d'Lëtzebuerger op en Neits géint eng staark Konkurrenz aus Holland a Frankräich duerchsetze konnten. Den Tom Hoffmann huet mat deenen éischte 60 Wërf staark 459 Holz virgeluecht. De Gilles Mores konnt d’Zuel souverän op 929 Holz erop schrauwen an esou de Wee fir d'Finale fräi maachen. D’Formatioun Gilles Mores an Tom Hoffmann hunn also mindestens eng Sëlwermedaile an der Täsch! Hir Zuel konnt an der Halleffinale nëmmen eng Koppel iwwerspillen. D’Formatioun Marcel Schneimann a Volker Baumeister (alle béid aus Däitschland) hu mat 953 Holz en neie Weltrekord an dëser Disziplin opgestallt an treffen an der Finale nach emol op Lëtzebuerger.

Eis Lëtzebuerger Dammen (Doris Melo a Martine Keller) waren en Donneschden am Spirnt am Asaz, mee alle béid konnte sech keng Medailen aspillen.