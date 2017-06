© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

Enn September leet de Sir Philip Craven no 16 Joer säin Amt als President vum IPC néier. An de leschte Joeren hätt de paralympesche Sport sech weider professionaliséiert. Vill Erausfuerderunge géifen et awer weider ginn.

Am Rehazenter um Kierchbierg gouf um Freideg en Zentrum fir paralympesch Sportler an d'Liewe geruff. Do kënne Sportler ee komplett Encadrement kréien, vu Kiné bis Ernährungswëssenschaftler.



De "Centre National Parasport" ass eng Zesummenaarbecht tëscht dem Rehazenter um Kierchbierg, dem INS, dem Sportsministère, dem COSL an dem Lëtzebuerger paralympesche Comité.



Den Encadrement wier net ëmmer deen nämmlechte wéi bei valide Sportler, esou de President vu paralympics Lëtzebuerg. E professionellt Encadrement soll duerch dësen neien Zenter geschafe ginn.