Um 6. Spilldag vun der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft huet Lëtzebuerg zu Rotterdam géint Holland gespillt.D'Hollänner si mat Drock an d'Partie géint d'Lëtzebuerger gaangen, si hunn onbedéngt eng Victoire gebraucht, fir iwwerhaapt nach eng Chance op d'Qualifikatioun fir d'WM 2018 a Russland ze hunn.D'Lokalformatioun huet d'Rout Léiwen dann och direkt ënner Drock gesat. An der éischter Minutt huet de Robben de Schon am Lëtzebuerger Goal eng éischte Kéier gepréift. An der 9. Minutt war et e mëssgléckte Réckpass vum Mahmutovic, deen eng weider ganz grouss Chance fir d'Hollänner bruecht huet. De Janssen huet de Ball interceptéiert, ma de Schon konnt him de Ball nach vum Fouss plécken. An der 21. Minutt war et dunn esouwäit. De Robben gouf vum Hoedt lancéiert an huet am 1 géint 1 dem Ralph Schon keng Chance gelooss a markéiert den 1:0 fir Holland.An der 20. Minutt huet de Maxime Chanot wéinst enger Blessure den Terrain misse verloossen. De Spiller vun New York gouf ersat vum Delgado.Och nom 1:0 vun den Hollänner sinn déi Rout Léiwen net an d'Spill komm, d'Formatioun vum Trainer Dick Advocaat huet de Lëtzebuerger kaum Loft zum ootme gelooss, esou dass den 2:0 eigentlech nëmmen eng Fro vun der Zäit war. No flottem Kombinatiounsspill tëscht dem Depay an dem Sneijder, kritt den neie Rekord-Nationalspiller de Ball ronn 18 Meter virum Goal a léisst dem Schon bei sengem Schoss an de lénksen Eck aus ronn 18 Meter keng Chance.Kuerz virun der Paus hat dunn den Dave Turpel eng richteg gutt Geleeënheet. De Buteur vum F91 Diddeleng huet vun engem Feeler am hollänneschen Opbauspill profitéiert fir de Ball ze interceptéieren. Am Ofschloss huet beim Lëtzebuerger awer d'Kraaft an d'Genauegkeet gefeelt.An den zweete 45 Minutte war et dat nämmlecht Bild ewéi an der 1. Hallschent, Holland huet de Match kontrolléiert an d'Lëtzebuerger Defense ëmmer nees ënner Drock gesat. Sou hat de Sneijder an de Robben zwou gutt Geleeënheeten, ier de Wijnaldum an der 62. Minutt op 3:0 erhéije konnt. De Ball ass an d'Mëtt komm wou fir d'éischt de Janssen zum Schoss koum, dee konnt de Laurent Jans awer blocken, ier de Wijnaldum de Schon um falsche Fouss erwëscht huet an de Ball eraschéisse konnt.Den agewiesselte Promes konnt an der 70. Minutt op 4:0 stellen. Den de Vrij huet eng flott Flank an d'Mëtt geschloen, wou de Promes um zweete Potto ganz eleng stoung an de Ball per Kapp an de Goal käppe konnt.No engem Foul vum Schon am eegene Strofraum ass et dunn nach méi batter gi fir d'FLF-Slektioun. Dëst well de Janssen dem Schon vum Punkt absolut keng Chance gelooss huet an domat op 5:0 gestallt huet.An der Grupp A konnten d'Hollänner duerch dës Victoire awer net un de Schwede laanscht zéien, dat well si mat 2:1 géint Frankräich gewonnen hunn an domat elo och d'Spëtzepositioun an der Tabell iwwerholl hunn.Alleguer d'Matcher vum Freideg am Iwwerbléck:Holland - Lëtzebuerg 5:0 (2:0)Wäissrussland - Bulgarien 2:1 (1:0)Schweden - Frankräich 2:1 (1:1)Andorra - Ungarn (1:0)Färöer Inselen - Schwäiz 0:2 (0:1)Lettland - Portugal 0:3 (0:1)Bosnien Herzegowina - Griichenland 0:0 (0:0)Estland - Belsch 0:2 (0:1)Gibraltar - Zypern 1:2 (1:1)