Nodeems Lëtzebuerg e Freideg schonn 3 Sëlwermedaile konnt gewannen, gouf et e Samschdeg Gold am Tandem Mixte an zwou weider Bronzemedailen!

E Samschdeg de Muere sinn d'Mandy Parracho an de Gilles Mores an der 1. Finale vum Dag Weltmeeschter am Tandem Mixte mat 827 Holz ginn an hu gläichzäiteg en neie Landesrekord opgestallt.Am Eenzel konnte béid Spiller (Gilles Mores an Mandy Parracho) sech nach Bronze Medaile sécheren. Den Weltmeeschtertitel geet zwee Mol un Däitschland.

Den André Laukmann konnt sech fir déi 3. Kéier hannereneen zum Weltmeeschter kréinen an de Rekord vum Lëtzebuerger Steve Blasen egaliséieren.

Domat geet d'Weltmeschterschaft aus Lëtzebuerger Siicht mat 1 Mol Gold, 3 Mol Selwer an 2 Mol Bronze op en Enn.

De Gilles Mores an den Tom Hoffmann stoungen hei den Däitsche Weltrekordler Marcel Schneimann a Volker Baumeister géintiwwer. Leider haten d'Roud Léiwen mat 864 Holz keng Chance géint déi staark Géigner, déi 927 Holz aspille konnten. D’Formatioun Gilles Mores an Tom Hoffmann konnte sech sou de Vize-Weltmeeschtertitel an dëser Disziplin sécheren.Den Dag goung mat der Finale vun der Equippe-Kompetitioun op en Enn, wou Hären an Damme vertruede waren.De Gilles Mores konnt als Startspiller vun den Häre mat 936 Holz en kleng Avance op Däitschland erausspillen, déi den André Laukmann am 2. Block géint den Tom Hoffmann (862 Holz) mat 965 Holz ëmdréine konnt. Duerno konnt aus Lëtzebuerger Siicht eigentlech nëmmen nach déi 2. Plaz ofgeséchert ginn, wat d'Schlussspiller Patrick Molitor a Kevin Everard och realiséiere konnten a Lëtzebuerg och an dëser Disziplin de Vize-Weltmeeschter séchere konnten.Bei den Damme gouf et ëm d'Sëlwermedail kuerz viru Schluss nach emol spannend. Däitschland konnt sech an dëser Finale séier vu Lëtzebuerg ofsetzen an d’Aufgab vum Mandy Parracho, Martine Keller a Marcelline Della Modesta war och hei déi 2. Plaz ofzesécheren. Brasilien koum zwar mat deene leschte Werf nach emol ganz no u Lëtzebuerg erun, mä d'Doris Melo sollt d'Nerve behalen an d'Sëlwermedail verdeedegen.