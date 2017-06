© Pressphoto / Archivbild

De jonken Nationalspiller huet sech antëscht op de sozialen Netzwierker fir seng deplacéiert Reaktioun vun e Freideg den Owend, beim Trainer, dem Staff, senge Matspiller an de Supporter entschëllegt. Hien hat refuséiert dem Trainer Luc Holtz d'Hand ze ginn, wéi hien ausgewiesselt gouf an hat donieft mam Fouss a Saache gerannt.



Op Facebook schreift de Spiller vum FC Metz et géif him leed doen, hie misst sech och a sengem Alter virbildlech behuelen.