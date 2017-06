© afp

Am éischte Saz konnt sech d'Favorittin Halep (WTA 4) géint déi 20 Joer jonk Lettin (WTA 47) nach relativ kloer mat 6:4 duerchsetzen.Am zweete Saz louch d'Simona Halep du scho mat 3:0 an de Spiller vir, wéi d'Ostapenko op eemol erwächt ass an de Score nees op 3:3 stelle konnt. An domat net genuch; der Lettin ass et esouguer gelongen, d'Halep nach eemol ze breaken an esou mat 4:3 a Féierung ze goen. Dunn huet hir Géigespillerin hirersäits reagéiert an direkt zeréck gebreakt op 4:4, just fir dass d'Ostapenko e puer Minutte méi spéit nach eng Kéier gebreakt huet an nees 5:4 a Féierung goung - e richtege "Breakfestival"! Ma elo huet d'Lettin awer Neel mat Käpp gemaach an den 2. Saz mat 6:4 fir sech entscheet.Och deen drëtte Saz war ganz serréiert. D'Simona Halep ass mat 3:1 a Féierung gaangen an hat eegenen Opschlag, wéi d'Ostapenko op en Neits hir Comeback-Qualitéiten ënner Beweis gestallt huet. No 2 Breaks war si et, déi op eemol bei eegenem Opschlag 4:3 vir war. An elo hat d'Lettin natierlech vill Confiance an den Titel direkt virun Aen. An d'Jelena Ostapenko huet sech hir Avance och net méi huele gelooss. Um Enn wënnt si den 3. Saz mat 6:3 an domat och den Tournoi.D'French Open zu Paräis sinn den zweete Grand-Slam vum Joer.