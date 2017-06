X

No 15 Joer gëtt et jo eréischt zanter kuerzem iwwerhaapt nees eng Handball Dammennationalequipe. An déi huet sech géint Guinea e Samschdeg den Owend an hirem éischte Match nëmme ganz knapps misse mat 23:24 geschloe ginn.



De Retourmatch ass e Sonndeg de Mëtteg zu Diddeleng.