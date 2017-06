© afp

De Wawrinka huet sech duerch eng Victoire a 5 Sätz géint de Weltranglëschtenéischte Murray duerchgesat fir an dës Finale ze kommen. Op där aner Säit hat den Nadal manner Problemer bei senger 3:0 Victoire an der Halleffinale géint den Thiem. Den Nadal dee schonns 9 mol zu Paräis gewanne konnt ass als liichte Favorit an de Match gaangen, ma de Wawrinka konnt och schonns zu Paräis gewannen an zwar am Joer 2015, deemools hat den Nadal an der Véierelsfinale géint den Djokovic verluer, deen an der Finale dem Wawrinka ënnerleeë war.De Match huet ewéi erwaart héichklasseg ugefaangen. Et war eng ëmkämpften Ufanksphase wou keen dem aner eppes geschenkt huet. Allerdéngs konnt den Nadal am éischte Saz beim Stand vun 3:2 aus siicht vum Spuenier, ee Break realiséiere fir mat 4:2 a Féierung ze goen. Dat huet dem Spuenier natierlech fréi an dësem Match Confiance ginn. De Spuenier konnt den éischte Saz dunn och kloer mat 6:2 fir sech entscheeden.Am zweete Saz huet de Spuenier do weider gemaach wou en am éischte Saz opgehalen huet. De Wawrinka huet gutt gespillt, ma de Spuenier war einfach eng Klass ze staark fir de Schwäizer, esou dass hien erëm séier ee Break realiséiere konnt fir och d'Kontroll vun dësem Saz ze iwwerhuelen.Esou konnt den Nadal och dëse Saz mat 6:3 fir sech entscheeden.Zum Ufank vum drëtte Saz konnt den Nadal dem Wawrinka direkt nees den Service ofhuelen a mat 1:0 a Féierung goen. De Spuenier huet näischt ubrenne gelooss an dësen drëtte Saz am Schnellduerchlaf mat 6:1 gewonnen an domat och de Match.Dëst ass seng 10. Victoire bei de French Open an domat hält den Nadal och elo eleng de Rekord vun de meeschte Schlussvictoiren bei engem Grand Slam.