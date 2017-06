Sport: Am meeschte gelies

© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

Lëtzebuerg hat bal nieft dem Jeff Saibene zu Bielefeld en 2. Trainer an der 2. däitscher Football-Bundesliga.Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz sot RTL, datt hien d'Offer awer aus familiäre Grënn, virun allem d'Distanz soll eng Roll gespillt hunn, ofgeleent huet.Finanziell wär et awer ganz interessant a lukrativ gewiescht.Ëm wéi ee Veräin et sech handelt, wollt den Holtz, deen nach bis den 31. Dezember 2019 e Kontrakt bei der Lëtzebuerger Footballfederatioun huet, eis net soen.