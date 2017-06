Vun 2018/2019 u bis 2021 huet Sky sech all d'Iwwerdroungsrechter fir Däitschland an Éisträich geséchert. ZDF goung eidel aus an däerf elo just nach déi nächst Saison, also 2017/2018, Matcher aus der Kinneksklass diffuséieren.



D'Rechter fir d'Europa League goufen nach net verginn.