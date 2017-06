Déi wéinegst jonk Footballiste paken et, fir spéider eng Kéier an den ieweschten Divisiounen hei am Land ze spillen.

E Sonndeg war déi 30. Editioune vum nationale Footballdag zu Ettelbréck an den Däichwisen. E puer honnert Kanner si mat grousser Freed deem ronne Lieder nogelaf. Déi mannst sinn awer herno an den éischten Equippen an der ieweschter Divisioun hei am Land erëmzefannen.

Dat ass en Ëmstand, deen de President vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun Paul Philipp natierlech net kann zefridde stellen.

Dat freet d'Leit alleguer net, grad och déi an de Veräiner, déi sech ëm d'Jugend këmmeren. Well all d'Kanner hunn eng Kéier d'Ambitiounen, fir an hirer oder enger anerer éischter Equipe ze spillen, oder vläit wëlle se esouguer Profi ginn. Ee vun de grousse Problemer zu Lëtzebuerg ass awer, datt een et net fäerdeg bréngt, fir dat Potential, wat do ass, och genuch eropkréien. An do sëtzen d'Veräiner an d'Federatioun am selwechte Boot, sou de President.

D'Talenter sinn awer ganz kloer do. Dat mierkt een net zulescht, wann ee gesäit, datt all Joer ronn 100 Kanner bei der U-12 vun der FLF duerch d'Formatioun ginn.



Ganz dacks feelt et dono awer un der Gedold, fir déi Jongen eropzezéien a se richteg z'encadréieren. D'Qualitéit vum Encadrement muss stëmmen, mä et muss een et fäerdeg bréngen, fir d'Kanner z'encadréieren.

Den FLF-President huet et gesot, si setzen an engem Boot, zesumme mat der Veräiner. D'Fro stellt sech natierlech, wat vu Federatiounssäit gemaach kann oder muss ginn.

Vu Strofen hält de Paul Philipp net esou vill, dofir probéiert een an de leschte Jore méi, d'Veräiner z'encouragéieren an déi Veräiner, déi et fäerdeg bréngen, fir en uerdentlechen Encadrement opzebauen, och ze belounen. Weider hofft den FLF-President, datt een net eng Kéier muss esou wäit goen, fir Regelen ze schafen. Déi kënnen awer och net diktéiert ginn, mä musse vun de Veräiner demokratesch gestëmmt ginn.

Muss eng Reegel agefouert ginn, sou wéi dat schonn am Ausland an verschidde Championnater de Fall ass, wou eng gewëssen Zuel vu Spiller um Bou musse stoen, déi während enger Rei Joren och an deem Veräin forméiert goufen? Méi dozou am Owes-Journal op RTL Radio Lëtzebuerg.