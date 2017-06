De Gilles Muller (ATP-28) steet beim ATP-Tennis Tournoi zu s'Hertogenbosch an der Halleffinale.

© AFP (Archiv)

De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet an der Véierelsfinale an 3 Sätz, 6-3, 3-6 an 6-4 géint den Aljaz Bedene (ATP-59) aus Groussbritannien gewonnen.

Am Tour vun de leschte 4 kritt de "Mulles" et elo entweder mam Fransous Julien Benneteau, oder dem Däitschen Alexander Zverev ze dinn.