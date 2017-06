Um FLF-Areal an der Lampecher Strooss zu Monnerech gouf an deene leschte 17 Joer enorm gewuddert.

2003 gouf de Centre de Formation de Football offiziell vum deemolege FIFA President Sepp Blatter ageweit. 2005 ass déi ganz FLF-Administratioun op Monnerech geplënnert an no der Vergréisserung ënnert anerem vum administrative Gebai gouf den FLF Siège zu Monnerech 2010 eng 2. Kéier a Präsenz vum deemolegen UEFA President Michel Platini ageweit.

D'FIFA an d'UEFA ënnerstëtzen hir Federatioune finanziell bei esou Projeten, wéi dann elo och bei engem iwwerdeckte syntheteschen Terrain, deen den Ament zu Monnerech realiséiert gëtt.

Deen ale syntheteschen Terrain gëtt net nëmmen erneiert, ma gëtt e plus mat enger opblosbarer Membran Struktur iwwerdaacht. Des Konstruktioun bleift permanent bestoen an huet eng Liewensdauer vu bis zu 40 Joer. Well eben d'FLF och am Wanter Stagen organiséiert, wou zweemol den Dag trainéiert gëtt ass des Konstruktioun e formidabelen Outil fir déi national Footballschoul. Dës Konstruktioun ka behëtzt ginn an huet eng Beliichtung vun 1.200 Lux. Dat ass dat duebelt vun der Beliichtung an der Sportarena vun der Coque. Den absolute Joker fir d'FLF, dës Konstruktioun, déi ëm déi 4 Milliounen Euro Kascht, gëtt ganz vun der UEFA finanzéiert, ouni datt déi ëffentlech Hand respektiv déi Lëtzebuerger Footballfederatioun och nëmme een Euro bäileeë muss.

D'Aarbechten, fir deen iwwerdaachte syntheteschen Terrain zu Monnerech, lafen op Héichtouren a sollen nach virum Wanter ofgeschloss ginn. De Centre de Formation zu Monnerech wiisst deemno weider mat de finanzielle Sprëtze vun der UEFA an der FIFA. A sou laang déi kommen, wär d'FLF jo domm, fir net dovunner ze profitéieren.



