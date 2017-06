Et gouf ee Fall vun Dopping am Kader vum Championnatsmatch de 14. Mee tëscht dem F91 Diddeleng an der Escher Fola.

© RTL-Archiv

Cas de dopage à la Fédération luxembourgeoise de football (15.06.2017) Communiqué par: Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) À l'occasion du match de championnat F91 Dudelange-CS Fola Esch en date du 14 mai 2017, l’analyse de l’échantillon d’urine du joueur Emmanuel Françoise du CS Fola Esch s’est révélée anormale du fait de la présence d’une substance interdite en et hors compétition. L’Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) en a informé le joueur.



La procédure suivra maintenant son cours et l’ALAD saisira le Conseil de discipline contre le dopage. Les autres contrôles effectués le jour du match se sont révélés négatifs.

Betraff ass den Emmanuel Françoise vun der Fola. Dat deelt d'ALAD um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué mat.Wéi et heescht, wier seng Urinprouf positiv gewiescht. All déi aner Tester dogéint waren negativ.Den Emmanuel Françoise spillt zanter 2014 bei der Escher Fola an huet nieft Metz och schonn zu Kaiserslautern an beim F91 Diddeleng gespillt.Wéi mer um Donneschdeg de Moie gewuer goufen, hätt de Françoise mëttlerweil beim Progrès Nidderkuer ënnerschriwwen.