No 3 Victoiren an 3 Defaiten an de Poulen, goufen et am Haapttableau 3 Succèsen. An der Finale vun de beschten 8, huet sech d'Athletin aus der Elitesportsektioun vun der Arméi géint d'Russin Kolobova, Nummer 12 an der Weltranglëscht, misse geschloe ginn.

No hirer 7. Plaz bei der Coupe du Monde zu Rio, huet d'Lis Fautsch hir gutt Form op en Neits ënner Beweis gestallt.