De Gilles Muller klappt den Alexander Zverev an 2 Sätz mat 7:6; 6:2. An der Finall trëfft en op den Marin Cilic oder den Ivo Karlovic.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Den éischte Saz konnt de Gilles Muller mat 7:6 (7:5) fir sech entscheeden, béid Spiller konnte gréisstendeels hiren Opschlag duerchbréngen an et war just de Gilles Muller dee 4 Breakbäll léie gelooss huet beim Stand vu 4:3 aus senger Sicht. Am Tiebreak ass den Alexander Zverev op 3:1 fortgezu, mee de Gilles Muller huet klore Kapp behalen an huet schlussendlech den Tiebreak mat 7:5 fir sech entscheet.Um Ufank vum zweete Saz huet de Gilles Muller nees 2 Breakbäll léie gelooss a konnt eréischt beim Stand vun 1:1 den Däitschen zum 2:1 breaken. Beim Stand vu 4:2 huet de Gilles Muller de Match entscheet a konnt schlussendlech dës Halleffinall mat 7:6; 6:2 gewannen.Déi zweet Halleffinall gëtt vum Ivo Karlovic (24) géint de Marin Cilic (7) gespillt.D'Finall ass fir e Sonnden 14.30 Auer ugesat.Dem Gilles Muller säi Wee während dëser Woch vu s'Hertogenbosch:1/16 Finall: fräilous1/8 Finall: géint den Andreas Seppi mat 7:6; 6:4 gewonnen.1/4 Finall: géint den Alijaz Bedene mat 6:3; 3:6; 6:4 gewonnen.