tennis

D'Spora gewënnt mat 9,5:1 géint Dikrech. Schëffleng klappt Rëmeleng-Kayldall 10,5:0. A Luerenzweiler zitt mat 4,5:6 géint den Houwald de Kierzeren.An der Tabell steet d'Schéiss mat 14 Punkten un der Spëtzt. Si hunn 2 Punkten Avance op d'Spora an der 4 op Schëffleng.Bei den Damme ka sech d'Spora mat 4,5:2,5 géint Schëffleng behaapten. Ëlwen verléiert 0:7 géint Jonglënster. D'Schéiss wënnt 7:0 géint Stengefort. An den Houwald verléiert 1:6 géint Péiteng.An der Tabell ass och hei d'Schéiss virop. Si hu 15 Punkten. Op de Plazen 2 an 3 huet Péiteng an d'Spora 10 Punkten.