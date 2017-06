Am "Men's Emerging Nations Championship 2017" a Bulgarien, en Tournoi am Kader vun der Qualifikatioun fir d'EM 2020, hat di Lëtzebuerger Handball Nationalequipe gëschter Owend an der Véierelsfinall keng Chance géint de Kosovo.Haut de Mëtteg gouf et nees eng Defaite an de Klassementsmatcher an zwar mat 31-37 géint Bulgarien.Muer de Mëtteg spillen di Rout Léiwen hire leschte Match fir d'Plaze 7 an 8 wat enttäuschend ass.