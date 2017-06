Virun dëser Partie war et eng ausgeglache Statistik tëscht béide Spiller. De Gilles Muller konnt eng Kéier géint de Kroat gewannen, ma och eng Defaite gouf et fir de Lëtzebuerger. De Karlovic steet am ATP-Ranking op der 24. Plaz an ass domat 4 Platze besser placéiert ewéi de Muller. Béid Spiller si bekannt fir hire staarken Opschlag.Dëst hu si och direkt zum Ufank vum Match ënnerstrach. Kee vu béide Spiller hat ee Problem fir säi Service duerchzebréngen. Dowéinst huet d'Entscheedung missen am Tiebreak falen. Hei huet de Lëtzebuerger d'Nerve behalen a konnt dëse mat 7:5 fir sech entscheeden an domat och mat 1:0 an de Sätz a Féierung goen.An dësem éischte Saz konnt de Gilles Muller ganzer 12 Asse verzeechnen, dräi méi ewéi säi Géigner.Am zweete Saz war et dat gewinnte Bild. Béid Spiller konnten hiren Opschlag ëmmer nees duerchbréngen, also ass et och am zweete Saz an den Tiebreak gaangen. Och dëse konnt de Lëtzebuerger gewannen, domat wënnt hien och de Match mat 2:0.Dëst ass dem Gilles Muller säin zweeten ATP-Titel no sengem éischten Titel am Januar zu Sidney.Fir de Lëtzebuerger Sportler vum Joer ass dëst natierlech ee groussen Erfolleg an och aner Lëtzebuerger hu mam Gilles Muller mat geziddert a gehofft.Wann och Dir live dem "Mulles" säi Match verfollegt hutt an Iech mat him freet kënnt och Dir eis eng Foto eraschécken op foto@rtl.lu.