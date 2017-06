Den Chicharito konnt den tëschenzäitlechen Ausglaïch markéieren. © afp

Ronaldo tees up Quaresma and Portugal lead Mexico 1-0! Watch live now on @ITV #ConfedCup pic.twitter.com/TV4ugQlnJ5 — ITV Football (@itvfootball) June 18, 2017

Mexico back on level terms thanks to Javier Hernandez's diving header! 1-1 now - watch it live on @ITV pic.twitter.com/Z819xmXVun — ITV Football (@itvfootball) June 18, 2017

Cedric Soares scores for Portugal, the ref goes to the VAR... it stands! 2-1 with five mins to play. Watch live now on @ITV! pic.twitter.com/AHBWdviyZp — ITV Football (@itvfootball) 18. Juni 2017

Stoppage time equaliser! Hector Moreno heads in off the post and it's Portugal 2-2 Mexico. Watch the closing moments now on @ITV pic.twitter.com/kqDMp2K2Tn — ITV Football (@itvfootball) 18. Juni 2017

Portugal konnt no 34 Minutten duerch de Quaresma a Féierung goen. De Ronaldo huet de Ball no vir gedriwwen an de Ball bei de Quaresma gespillt, deen den Ochoa am mexikanesche Goal austrickse konnt an esou de Ball just nach huet missen iwwer d'Linn drécke fir den 1:0 ze markéieren.Kuerz virun der Paus, d'Reaktioun vun de Mexikaner. Den Chicharito konnt an der 42. Minutt op Virlag vum Vela ausgläichen. De Vela hat de Ball no engem Feeler vum Dortmunder Guerreiro recuperéiert.Mat dësem Stand vun 1:1 ass et an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent hu béid Equippen ee gutt Stéck nogelooss an Tempo aus dem Spill geholl.Ma 5 Minutte viru Schluss konnt Portugal nees a Féierung goen. Mexiko krut de Ball hannen net eraus, dovun huet de Cedric profitéiert fir den 2:1 ze markéieren. Den Ochoa am mexikanesche Goal hat keng Chance beim Schoss vum Cedric, deen nach entscheedend ofgefälscht gouf.An der 91. Minutt konnt Mexiko de Match nees egaliséieren, dat nodeems de Moreno no engem Corner per Kapp treffe konnt.Béid Equippe konnte sech net méi entscheedend an Aktioun setzen, esou dass et mat engem Remis op en Enn gaangen ass.An der Grupp A féiert Russland mat 3 Punkten, da komme Portugal a Mexiko mat 1 Punkt a Neiséiland steet op der leschter Plaz mat 0 Punkten.Eréischt an der 81. Minutt ass et Chile gelongen, de kameruneschen Defensiv-Verbond ze duerchbriechen. Den Arturo Vidal huet fir d'Chilene markéiert.An der éischter Minutt vun der Nospillzäit huet dunn nach de Vargas mam 2:0 fir d'Entscheedung gesuergt.Däitschland an Australien spillen e Méinde géinteneen.E Mëttwoch sinn et da Russland a Portugal, esou ewéi Neiséiland a Mexiko.