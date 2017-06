Vum 23. bis de 25. Juni ginn d'European Championship an der Coque gespillt. RTL wéist d'Matcher am Livestream.

Vun e Freideg bis e Sonndeg spillen déi Lëtzebuerger Volleyball-Dammen an der Europameeschterschaftsqualifikatioun an der Coque géint Zypern, Schottland, Island, an Färöer Inselen. Et dierf ee gespaant sinn, wéi sech d'FLVB-Dammen aus der Affär zeien.



De Programm vun de Streamen aus der Coque:



Freideg, 23. Juni

13h00 Auer: Zypern - Färöer Inselen

16h00 Auer: Schottland - Island

19h00 Auer: Lëtzebuerg - Zypern



Samschdeg, 24. Juni

11h00 Auer: Schottland - Lëtzebuerg

14h00 Auer: Island - Färöer Inselen

17h00 Auer: Zypern - Schottland

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Island



Sonndeg, 25. Juni

13h00 Auer: Färöer Inselen - Schottland

16h00 Auer: Island - Zypern

19h00 Auer: Färöer Inselen - Lëtzebuerg