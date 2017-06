An der Champions League Qualifikatioun kritt den F91 Diddeleng et am 2. Tour mat den Zypriote vun Apoel Nikosia ze dinn.

© Pressphoto.rtl.lu

Am Football war um Méindeg an der Mëttesstonn den Tirage vun der Champions League Qualifikatioun.



De Lëtzebuerger Champion F91 Diddeleng kritt et am zweeten Tour mat Apoel Nikosia ze dinn. Den Allersmatch ass am Prinzip den 11. Juli op Zypern, de Retour ass dann déi Woch drop zu Diddeleng.