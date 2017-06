D'Fola Esch spillt géint Milsami Orhei, den FC Déifferdeng 03 géint PFC Zire an Nidderkuer géint d'Glasgow Rangers.

An der Europa League Qualifikatioun war um Méindeg och den Tirage.

D'Fola vun Esch kritt et do an hirer éischter Ronn mat Milsami Orhei aus Moldawien ze dinn.

Den FC Déifferdeng 03 muss géint PFC Zire aus dem Aserbaidschan untrieden.

De Progrès Nidderkuer spillt géint d'Glasgow Rangers, de Rekordchampion aus Schottland.

D'Matcher si fir den 29. Juni an de 6. Juli ugesat.