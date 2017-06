Am Confederations Cup wënnt Däitschland 3:2 géint Australien.De Weltmeeschter vun 2014 ass jo ouni déi ganz grouss Staren a Russland dobäi, ma mat engem "Perspektivteam".28.605 Spectateure waren am Olympiastadion vu Sotschi.Fir déi Däitsch hu getraff: Lars Stindel an der 5. Minutt, Julian Draxler op Eelefmeter an der 44. an de Leon Goretzka an der 48.Bei den zwee Géigegoler vun den am Fong ganz harmlosen Australien huet den däitsche Keeper Bernd Leno keng gutt Figur ofginn: Beim 1:1 an der 37. duerch den Tom Rogic ass him de Ball ënnert dem Aarm duerchgewutscht a beim 3:2 hat en de Ball virun d'Féiss vum Tomi Juric gedréckt.