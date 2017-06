© Archivbild

D'Lëtzebuergerin spillt en Dënschde géint déi Belsch Kirsten Flipkens, d'Nummer 88 op der Welt. D'Mandy Minella kënnt aktuell op déi 80. Plaz. De Match ass fir en Dënschden 12.30 Auer geplangt.Desteet iwwerdeems am éischten Tour vum ATP Tennis Turnéier vu Queen's zu London. Hie kritt et en Dënschden am éischten Tour mam Georgier Nikoloz Basilashvili ze dinn, aktuell Nummer 51 op der Welt. De Gilles Muller ass no senger Victoire an der Finale vu s'Hertogenbosch an Holland elo de 26. an der Tennisweltranglëscht. De Match gëtt am spéiden Nomëtteg gespillt. Sollt de Gilles Muller gewannen, kréich hien et am nächsten Tour mam Fransous Jo-Wilfried Tsonga ze dinn.