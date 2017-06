D'Paule Kremer wëllt duerch den Äermelkanal schwammen (20.06.2017) Op d'Paule Kremer et packt gi mer vum 29. Juli bis de 6. August gewuer, dat ass nämlech déi Woch an där Si starte kann.

Samschdeg moies um 9 Auer um Stauséi. Hei fänkt dem Paule Kremer säin Training un. Zanter méi wéi 7 Méint trainéiert Si elo all Weekend am Stau oder zu Dover bei der Küst. D'Woch iwwer ass den Training um Geesseknäppchen oder zu Réiden an der Schwämm.Fir dass een duerch den Äermelkanal schwammen däerf, muss ee sech umellen. Dëst geet ënner anerem bei der Channel Swimming Association. Si suergen dofir, dass all d'Schwëmmer richteg virbereet sinn. Donieft hu si verschidde Regelen opgestallt. D'Schwëmmer dierfen zum Beispill kee Neopren undoen. Um Fëscherboot unhalen, ass och net erlaabt. Genau sou wéineg wéi Kierperkontakt. D'Iesse kritt d'Paule Kremer dowéinst vum Fëscherboot an d'Waasser geheit.D'Waasser am Äermelkanal huet net méi wéi 18 Grad. Fir de Kierper un d'Keelt ze gewinne muss all Participant mindestens 6 Stonnen am kale Waasser geschwomme sinn. Mee och d'Kierperfett spillt do eng grouss Roll. Déi meescht Leit, déi duerch den Äermelkanal schwammen, gesi net aus wéi typesch Athleten.Op d'Paule Kremer et packt gi mer vum 29. Juli bis de 6. August gewuer, dat ass nämlech déi Woch an där Si starte kann. Wéi een Dag et genau wäert sinn, ka Si net soen. Dat entscheet nämlech nëmmen de Pilot vum Fëscherboot. Dee kennt sech am beschte mam Mier aus a weess wéini d'Waasser am rouegsten ass.34 Kilometer am Mier kënnen, deemno wéi staark d'Welle sinn, och mol zu 50 Kilometer ginn. D'Paule Kremer rechent domat, dass Si 12 - 16 Stonne brauch.