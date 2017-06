© afp

Wéi mir Iech en Dënschdeg an der Mëttesstonn gemellt haten, goufen et zäitlech Problemer fir den Europa League-Match tëscht dem Progrès Nidderkuer an de Glasgow Rangers am Stade Josy Barthel ze spillen.

Eisen Informatiounen no, hunn déi Responsabel vum Veräin zesumme mat der Stad Lëtzebuerg eng Léisung fonnt.

De Retourmatch géif deemno Dënschdes, de 4. Juli am Stade Josy Barthel gespillt ginn, an déi geplangten Aarbechten um Wues géifen dann eréischt den Dag drop ufänken.

Deemno géif och den Zäitplang agehale ginn, fir datt den 31. August d'Lëtzebuerger Nationalequipe hire WM-Qualifikatiounsmatch géint Wäissrussland op fonkelneiem Wues ka spillen.

E Mëttwoch dierft normalerweis déi offiziell Confirmatioun um Dësch leien.

Den Allermatch ass iwwregens de nächsten Donneschdeg zu Glasgow.