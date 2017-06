© pressphoto (Archiv)

Lëtzebuerger Reider zu Tokio2020? / Rep. Franky Hippert



An enger décker Woch moossen sech erëm mat déi weltbescht Sprangreider op de Réiser Päerdsdeeg um Herchesfeld. Och den Olympiagewënner Steve Guerdat aus der Schwäiz gëtt sech gär d'Éier hei am Land dobäi ze sinn. Datt awer Lëtzebuerger Reider op den nächsten Olympesche Summerspiller an 3 Joer zu Tokio dobäi sinn, dierft eng Saach vun der Onméiglechkeet sinn.

An dobäi huet Lëtzebuerg mat ënnert anerem Weier, Ewen, Bettendorf am Sprangen, a Schulz an der Dressur richteg gutt Reider.



François Thiry, President vun der Lëtzebuerger Reitsportfederatioun: An der Dressur ass et villäicht e bësse méi einfach, well et do weltwäit manner Sportler ginn. Mä et ass awer ganz kloer sou, dass déi Reegel, déi et de Moment gëtt, et onméiglech mécht fir d'Lëtzebuerger matzemaachen. Mir si geographesch an enger Géigend situéiert an där déi stäerkste Länner an Europa sinn. Hei qualifizéiert sech een Deel vun de Länner iwwer Equippen an dann däerfen sech nach e puer eenzel Reider noqualifizéieren. An dat ass eng Saach, déi bis elo praktesch onméiglech war et misst héchstens sinn, dass an den nächsten 2 Joer eng nei Iddi kënnt, wéi een de Reitsport op den Olympesche Spiller duerchzitt.

4 Reider aus dem Grand-Duché sinn dann och am Elite Kader vum Lëtzebuerger Comité Olympique. Vläit deet sech jo nach eppes bei der Internationaler Reitsportfederatioun. Et lafen op jiddwerfalls Diskussiounen fir méi Reider op d'Olympesch Spiller ze kréien, dat heescht da géingen déi verschidde Länner manner Reider schécken. Dat ass awer net esou einfach, well et riskéiert een da verschidden Niveauen u Reider ze hunn, well och Reider sech aus Natioune qualifizéieren, déi net zur Weltspëtzt gehéieren, seet de François Thiry.

Et dierf een deemno gespaant sinn, op sech nach eppes bis d'Olympesch Summerspiller zu Tokio an 3 Joer ännert. Am Fall wou et géif klappen, datt e Lëtzebuerger sech géif qualifizéieren, kéim awer op jiddwerfalls eng grouss Erausfuerderung op de COSL duer, wat den Transport vun den Déiere géif ugoen.