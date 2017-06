© afp

Den éischte Saz konnt de Lëtzebuerger mat 6:4 fir sech entscheeden. Am zweete Saz war d'Partie géint de Nikoloz Basilashvili méi serréiert. De Saz ass eréischt am Tiebreak decidéiert ginn an do huet de Gilles Muller et verpasst de Sak zouzemaachen. Um Enn wënnt de Georgier den Tiebreak mat 19:17 an domadder de Saz mat 7:6.Den drëtte Saz huet deemno missen entscheeden, wien eng Ronn weider kënnt. De Gilles Muller huet hei d'Rou behalen a konnt um Enn säin 12. Matchball notzen an de Sak am drëtte Saz mat 6:4 zoumaachen.De Gilles Muller gewënnt also an 3 Sätz mat 6:4, 6:7 a 6:4 géint de Nikoloz Basilashvili.De Spiller vun der Spora steet beim ATP-Tournoi vu Qeen's zu London elo am 2. Tour an do waart de Fransous Jo-Wilfried Tsonga, d'Nummer 10 op der Welt. D'Partie ass e Mëttwoch um Centre Court als Zweet no 13 Auer ugesat.