Dat huet e Mëttwoch déi International Footballfederatioun bekannt ginn. Et geet ëm den Transfert vum franséischen Nationalspiller vun der Juve bei ManU. Mat iwwer 100 Milliounen Euro, den deiersten Transfert an der Geschicht. Am Mëttelpunkt steet dem Paul Pogba säin Agent, deen 49 Milliounen Euro soll an d'Täsch gestach hunn. Him gëtt een Interessekonflikt virgehäit, deemno hie souwuel Agent vu Juventus, Manchester a vum Pogba war. Wéi franséisch Medie mellen, hätt den Transfert a Realitéit 127 Milliounen kascht, 49 Milliounen wieren op de Kont vum Mino Raiola gefloss an nëmmen 78 an d'Keess vun der Juve. Dee betraffenen Agent soll deene Responsabele vu Manchester net gesot hunn, dass hien och fir Juventus Turin géif schaffen. Dat verstéisst allerdéngs géint déi englesch Reglementatioun.