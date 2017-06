De Lëtzebuerger huet sech no enger staarker Leeschtung an 2 Sätz mat zweemol 6:4 géint d'Nummer 10 op der Welt behaapt.

Nom Succès de leschte Sonndeg beim ATP-Tournoi vu s'Hertogenbosch leeft et och beim Tournoi vu Queens zu London richteg gutt fir de Gilles Muller.Am éischte Saz ass dem Lëtzebuerger ee Break géint de Jo-Wilfried Tsonga gelongen, fir de Saz mat 6:4 fir sech ze entscheeden. Och den zweete Saz konnt de Gilles Muller mat 6:4 gewannen. Direkt am Ufank konnt de Spiller vun der Spora de Fransous breaken an huet kee vu senge Servicer ofginn. D'Partie huet 1 Stonn an 9 Minutte gedauert.An der Véirelsfinall waart elo entweder den Australier Jordan Thompson (ATP-90) oder den Amerikaner Sam Querrey (ATP-28).De Sam Querrey ass beim Tournoi vu Queen's och dem Gilles Muller säin Dubbelpartner. Si spillen nach e Mëttwoch am Nomëtteg am 1. Tour géint déi britesch-brasilianesch Koppel Jamie Murray a Bruno Soares.