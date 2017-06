© afp

Portugal huet d'Partie géint Russland e Mëttwoch den Owend beim Confed Cup kloer dominéiert.D'Portugisen hu virun allem am Mëttelfeld flott kombinéiert an d'Russe sinn dem Ball an dem Géigner quasi déi 90 Minutten iwwer nëmmen hannendru gelaf.Den entscheedende Goal huet de Cristiano Ronaldo schonn an der 8. Minutt markéiert. De Stiermer vu Real Madrid huet eng Flank vum Guerreiro aus kuerzer Distanz verwäert.Duerno huet et de Portugisen un der néideger Konsequenz gefeelt an et ass beim 1:0 bliwwen.Duerch dës Victoire ass Portugal zeréck an der Course ëm eng Plaz an der Halleffinall vum Confed Cup a Russland.An der zweeter Partie vum Dag konnt sech Mexiko mat 2:1 géint Neiséiland duerchsetzen.An der Tabell sinn am Grupp A elo Mexiko a Portugal mat 4 Punkte virop. Russland huet 3 Punkten a Neiséiland krut nach kee Punkt.