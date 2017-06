Um Confederations-Cup am Football gouf et en Donneschdeg den Owend tëscht dem Weltmeeschter Däitschland an dem Südamerika-Champion Chile en 1:1 gläich.Dat selwecht Resultat gouf et och tëscht Kamerun an Australien.Um Freideg si keng Partien.Déi lescht 4 Gruppematcher vun deem Generalprouf-Tournoi en vue vun der Fussball-WM d'nächst Joer a Russland ginn e Samschdeg an e Sonndeg gespillt.