E Freideg de Mëtteg konnt sech de Lëtzebuerger an der Véierelsfinale an zwee Sätz géint den Amerikaner Sam Querrey duerchsetzen.

© AFP (Archivbild)

An der 1/4-Finale vum ATP-Tennis-Tournoi vu Queens zu London huet mam Amerikaner Sam Querrey deen 28. aus der Weltranglëscht op de Lëtzebuerger, dee selwer op der 26 steet, gewaart.Lass goung et nees mat ganz staarken 1. Saz vum Gilles Muller. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet deen 1. Set no 26 Minutte mat 6:4 gewonnen.Deen zwee Saz war méi serréiert ...