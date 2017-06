Am éischte Saz koum d'FLVB-Selektioun mat 13:25 ferm ënnert Rieder. Och am zweete Saz loung d'Lëtzebuerger Nationalequipe laang hannen, huet awer ëmmer besser an Spill fonnt a konnt de Réckstand nees ausgläichen. Island konnt awer och dëse Saz ganz knapp mat 28:26 fir sech entscheeden. Am drëtte Saz war bei de Lëtzebuergerinnen d'Loft eraus. Island wënnt och den drëtten Saz mat 25:19 a wënnt um Enn ouni Problem mat 3:0 géint Lëtzebuerg.



Vun e Freideg bis e Sonndeg spillen déi Lëtzebuerger Volleyball-Dammen bei den Europameeschterschafte vun der Small Countries Division an der Coque géint Zypern, Schottland, Island an d'Färöer Inselen.



E Freideg den Owend war den Optaktmatch. D'Lëtzebuerger Nationalequipe hat hiren 1. Match an der Europameeschterschaft vun de Klenge Länner mat 3:1 géint Zypern gewonnen. No dësem optimalen Optakt stoungen um Samschdeg direkt zwou Partie fir d'Lëtzebuergerinnen um Programm.

Déi éischt Partie vum Dag konnten d'Lëtzebuergerinne mat 3:0 (25:20, 25:16 a 25:17) géint Schottland gewannen.





E Samschdeg Owend gouf et eng 0:3 Defaite géint Island.E Sonndeg steet nach de leschte Match um Programm. Um 19.00 Auer trëfft Lëtzebuerg dann nach op Färöer Inselen.



De Programm vun de Streamen aus der Coque:



Freideg, 23. Juni

13h00 Auer: Zypern - Färöer Inselen 3:0

16h00 Auer: Schottland - Island 3:1

19h00 Auer: Lëtzebuerg - Zypern 3:1

Samschdeg, 24. Juni

11h00 Auer: Schottland - Lëtzebuerg 0:3

14h00 Auer: Island - Färöer Inselen 3:0

17h00 Auer: Zypern - Schottland 3:1

20h00 Auer: Lëtzebuerg - Island 0:3



Sonndeg, 25. Juni

13h00 Auer: Färöer Inselen - Schottland

16h00 Auer: Island - Zypern

19h00 Auer: Färöer Inselen - Lëtzebuerg