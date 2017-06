De Lëtzebuerger verléiert e Samschdeg an der Halleffinall vum ATP-Tournoi vu Queens zu London an 3 Sätz géint de Marin Cilic, d'Nummer 7 op der Welt.

© pressphoto (Archiv)

Den éischte Saz huet de Gilles Muller misse mat 3:6 un de Marin Cilic aus Kroatien ofginn. Den zweeten Saz konnt de Lëtzebuerger mat 7:5 fir sech entscheeden. Am leschte Saz huet sech den Cilic dunn awer mat 6:4 duerchgesat a steet domat an der Finall.Fir de Lëtzebuerger, deen am ATP-Ranking op der 26 Plaz steet, war et nawell eng excellent Woch zu London. De Gilles Muller huet nees ganz gutt Leeschtunge gewisen an huet ënnert anerem an der Aachtelsfinall d'Nummer 10 op der Welt, de Jo-Wilfried Tsonga eliminéiert.