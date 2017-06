D'Mandy Minella huet e Samschdeg an der 1. Ronn vun der Qualifikatioun zu Eastbourne wéinst enger Blessur um Uewerschenkel opginn.

Sport: Am meeschte gelies

D'Lëtzebuergerin hat géint d'Kristina Kucova gespillt an de Match am 3 Saz beim Score vun 6:7, 7:6 an 0:2 ofgebrach. D'Participatioun un Wimbledon ass awer net a Gefor.