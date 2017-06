Um leschte Spilldag an der Grupp A um Confederations Cup konnt sech Portugal mat 4:0 géint Neiséiland behaapten a Mexico wënnt 2:1 géint Russland.

Domat huet Portugal sech déi éischt Plaz an der Grupp A geséchert, dat virun Mexico. Béid Equippen stinn domat an der Halleffinall.An der Grupp B stinn e Sonndeg och nach 2 Partien um Programm. Um 17.00 Auer trëfft Chile op Australien an Däitschland spillt géint Kamerun.