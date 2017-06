© Archiv

Mat ronn 30 Sekonne Réckstand op Spëtzt ass de Stefan Zachäus aus dem Waasser geklommen an ass am zweete Vëlosgrupp matgefuer. Am leschte Vëlostour ass de Lëtzebuerger an eng Chute verwéckelt ginn, mä huet sech dobäi zum Gléck awer net verletzt a konnt d'Course weidermaachen. Mat knapp 25 Sekonne Réckstand ass hien erëm zeréck an d'Wiesselzone komm a konnt eng ganz gutt Lafleeschtung ofliwweren, fir um Enn als 24. iwwert de wäisse Stréch ze lafen.Den Europameeschtertitel iwwert d'Sprintdistanz geet un de Portugis Joao Pereira. Hien hat sech virun enger Woch och den Titel iwwert d'Olympesch Distanz geséchert. De Stefan Zachäus hat e Retard vun 1 Minutt an 19 Sekonnen op de Gewënner.