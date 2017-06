De Progrès vu Nidderkuer huet an der 1. Qualifikatiounsronn vun der Europa League mat de Rangers FC en Dramlous gezunn.

Virschau op de Match: Glasgow Rangers - Progrès Nidderkuer (25.06.2017) En Donneschdeg spillt de Progrès Nidderkuer an der Qualifikatioun vun der Europa League géint d'Glasgow Rangers

De Progrès, dee fir déi nei Saison ferm opgerüst huet, spillt den Allersmatch den nächsten Donneschden am Ibrox Park. Ronn 50.000 Spectateure wäerten de Match live am Stadion suivéieren.De Retourmatch ass dann en Dënschdeg, de 4. Juli am Stade Josy Barthel.De Roland Mierch mat enger Virschau op dëse Match.