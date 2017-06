© FLA

Am Ganzen huet d'Lëtzebuerger Delegatioun 317 Punkte gesammelt an sech domadder déi éischte Plaz geséchert. Dat nächste Joer kënne Charline Mathias, Charel Grethen a Co an der zweeter Divisioun vun der EM par Equipe un den Depart goen. Dat ass eng Première fir d'Lëtzebuerger Liichtathletikfederatioun.

Op Malta ass dem François Gailet dann och nach e neie Rekord am Wäitsprong gelongen. De Lëtzebuerger spréngt 7 Meter an 58 Zentimeter a verbessert de Rekord vum Bernard Felten (1996) a Romain Lambert (2016) ëm 1 Zentimeter.