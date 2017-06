Bei den Dammen an den Häre stinn d'Schéiss schonn als Finaliste fest. Wien et nach an d'Finale packt ass och nom 6. an zweetleschte Spilldag nach net kloer.Um Samschdeg konnt sech Dikrech mat 6:4,5 géint Stengefort behaapten. Rëmeleng-Kayldall verléiert 3:7,5 géint Luerenzweiler. D'Schéiss wënnt souverän 9,5:1 géint d'Spora an den Houwald verléiert 3,5:7 géint Schëffleng.An der Tabell huet d'Schéiss un der Spëtzt 17 Punkten. Op de Plazen zwee an dräi sti Schëffleng an d'Spora mat allkéiers 12 Punkten.Bei den Dammen huet Schëffleng 1:6 géint den Houwald de Kierzere gezunn. Péiteng an d'Spora spillen 3,5:3,5 gläich. Stengefort gewënnt mat Forfait 7:0 géint Ëlwen a Jonglënster zitt mat 0:7 géint d'Schéiss de Kierzeren.An der Tabell ass d'Schéiss mat 18 Punkte virop. Op der zweeter Plaz steet Stengefort mat 12 Punkten an op de Plazen dräi a véier sti mat 11,5 Punkten Péiteng an d'Spora.Domadder decidéiert sech de nächste Weekend eréischt, wenn an der Finall vum Weabe League Interclub Championnat bei den Dammen an den Häre muss géint d'Schéiss untrieden.