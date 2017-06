Tëscht dem 22. an dem 27 August kann een am Centre Sportif zu Uewerkuer Futsal um héchsten Niveau gesinn.

Den FC Déifferdeng 03 zesumme mat der Stad Déifferdeng hu sech qualifizéiert, fir eng vun den 8 Stied ze ginn, wou d'Préliminiare vun der UEFA Futsal Cup gespillt ginn. De 6 Juli ginn zu Nyon d'Gruppen ausgeloust an dann ass gewosst, wien zu Déifferdeng untriede muss.

Superbe nouvelle pour le sport au Luxembourg et le futsal en concret!

Differdange accueille le tour préliminaire de l’Uefa Futsal Cup !

Après la visite de Laurent Morel, Futsal Competitions Manager de l’Uefa, début juin au Luxembourg pour évaluer la candidature du FC Differdange 03 Futsal à accueillir le tour préliminaire, la nouvelle est tombé comme une grande surprise : Differdange est officiellement hôte du tour préliminaire.

En effet, avec près de 20 candidatures pour 8 hôtes, Differdange a marqué la différence et accueilleras le tour qui se joueras entre le 22 et 27 aout au centre Sportif de Obercorn.

Pour rappel, les phases éliminatoires en Futsal se jouent par groupes de 4 jusqu’au Final 4.

En 2015 le club de Differdange s’était qualifié également pour les compétitions européennes et a du jouer le tour préliminaire en Islande.

Le tirage au sort aura lieu le 6 juillet à Nyon et on connaitra ainsi les équipes qui devront faire le déplacement jusqu’à Differdange.

