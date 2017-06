De Joel an de Luciano sinn duerch an duerch Sportler, an dat obwuel se allebéid am Rollstull sëtzen.

2 Sportler sichen no Sponsoren no uergem Handbike-Accident (26.06.2017) De Joel an de Luciano sinn duerch an duerch Sportler, an dat obwuel se allebéid am Rollstull sëtzen.

Virun engem gudden Mount sinn déi Zwee zu Würzburg eng Handbike-Course matgefuer, an dobäi koum et zu engem uergen Accident.



20.000 Euro materielle Schued ass och e Batz. Eng Assurance fir esou Tëschefäll ass et anscheinend och net ginn. Hire leschten Espoir war dunn d’Federatioun.



De Joel an de Luciano sichen elo Sponseren.



De Schëllegen huet sech aus dem Stëbs gemaach , an elo bleift d’Fro op, wien da fir den Schued opkënnt. Méi wichteg awer,wéi geet et deenen 2 elo, no dësem Virfall?



E Reportage vum Philippe Dondelinger.