3 oder 5 Eelefmeter? Well eppes onkloer war, muss eng Halleffinale an der Coupe bei de Minimes elo nei gespillt ginn ...

© Victoria Rouspert / Marc Wengler

© Victoria Rouspert / Marc Wengler

© Victoria Rouspert / Marc Wengler

Kuriéis Situatioun den Ament am Lëtzebuerger Jugendfootball ...D'Halleffinale an der Coupe bei de Minimes tëscht der Victoria Rouspert an dem F91 Diddeleng vum leschte Samschdeg muss frësch gespillt ginn, dat huet d'Verbandsgeriicht vun der FLF e Méindeg decidéiert.D'Partie war no der regulärer Spillzäit mat engem 1-1 op en Enn gaang. Dunn koum et zum 11-Meter-Schéissen, an d'Problemer hunn ugefaang.Den Arbitter vun der Partie an déi Diddelenger waren der Meenung, datt all Equipe 3 Eelefmeter misst schéissen. Déi Rousperter hunn awer gemengt, et misste 5 Eelewer pro Equipe geschoss ginn.No 3 Eelefmeter pro Equipe hat Diddeleng sech 3-2 duerchgesat, an den Arbitter huet de Match fir fäerdeg erkläert.Déi Rousperter hunn awer d'Reglement fonnt, wou effektiv dra steet, datt bei de Minimes 5 Spiller pro Equipe vum fatale Punkt aus musse schéissen.De Problem war awer dunn, datt déi Diddelenger mëttlerweil an der Dusch waren, an den Arbitter d'Partie och net méi wollt nach emol upäifen.Deen nächste Problem war dunn, datt wann de Match an der Woch frësch gespillt misst ginn, dat fir d'Victoria alles anescht wéi glécklech wär, well 5 Spiller dës ganz Woch mat der Schoul fort sinn.D'FLF huet also elo decidéiert, datt d'Halleffinale Rouspert-Diddeleng e Samschdeg nach emol gespillt muss ginn, an datt doduerch d'Finale op déi iwwernächst Woch verluecht muss ginn.Coupe des Minimes 2016/2017Nous tenons à vous informer que le match de la ½ finale de la Coupe des Minimes entre Victoria Rosport et F91 Dudelange sera rejouée en date du samedi 01 juillet 2017 à 16.30 heures au Terrain synthétique à Ralingen suite à une décision du Tribunal Fédéral. Par conséquent la finale de la Coupe des Minimes aura lieu samedi, le 08 juillet. Le lieu et l’horaire sont encore à déterminer.