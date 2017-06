© AFP (Archiv)

Chris Welter op Cheerleading-WM / Reportage Franky Hippert



Cheerleading krut de provisoresche Status vum internationalen Olympesche Comité. Och wann dës spektakulär Sportaart nach net op den Olympesche Spiller zu Tokio an 3 Joer dobäi ass, ass et awer net onméiglech, fir Cheerleading eng Kéier bei Olympia erëmzefannen. D'nächst Joer sinn d'Weltmeeschterschaften zu Orlando an den USA.

D'Chris Welter studéiert a Wales ass awer och nach an England an enger Equipe. An eben dës Formatioun ass d'nächst Joer am Disneyland zu Orlando a Florida dobäi.

Fir sech fir d'Cheerleader-Weltmeeschterschaft ze qualifizéieren, musse verschidde Kritäre erfëllt ginn, dofir muss een als éischt emol Level 5 oder 6 hunn a sech op Kompetitioune fir d'Weltmeeschterschaft qualifizéieren.